På grunn av vedtaket går forbundet glipp av rundt 20 millioner kroner i året i kontingent, men leder Christian Lomsdalen i Human-Etisk Forbund sier til Vårt Land at målet med kontingentkuttet er å nå ut til flere.

– Rundt 200.000 nordmenn tror at de er med i Human-Etisk Forbund, uten å være det. Her ligger det et stort potensial for organisasjonen, sier han og viser til en Kantar-undersøkelse for forbundet.

Ett nytt medlem utløser rett på 1.300 kroner i statsstøtte. Klarer organisasjonen å verve 200.000 nye medlemmer, vil det øke inntektene med rundt 250 millioner kroner, ifølge Vårt Lands beregninger.

I år får Human-Etisk Forbund statsstøtte for rundt 91.300 medlemmer, som til sammen gir en støtte på omtrent 120 millioner kroner.