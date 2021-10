To pågrepet etter knivstikking på Furuset i Oslo

To menn under 20 år ble pågrepet natt til søndag etter at en mann i 20-årene ble knivstukket på Furuset i Oslo lørdag kveld.

Mannen som er skadd, ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet og deretter kjørt til sykehus. Han er i 20-årene og er ikke alvorlig skadd.

Alle de involverte er kjent av politiet fra før.

Venezuela avbryter forhandlinger etter at utsending er utlevert til USA

Venezuela sier de avbryter forhandlingene med opposisjonen i Mexico etter at en forretningsmann som står president Nicolás Maduro nær, er utlevert fra Kapp Verde til USA.

Jorge Rodriguez, som leder regjeringens delegasjon til de norskledede samtalene i Mexico, sa lørdag at de avlyser reisen til neste forhandlingsrunde i Mexico søndag.

Han kom med kunngjøringen få timer etter at forretningsmannen Alex Saab ble satt på et fly til Miami, der han er etterlyst for svindel og hvitvasking av 350 millioner dollar.

Amess' drapsmann var kjent for britisk etterretning

Mannen som drepte den britiske politikeren David Amess, var kjent for politiet og var blitt sendt på et program for avradikalisering.

Den 25 år gamle vritiske statsborgeren av somalisk opprinnelse ble pågrepet og sitter i avhør etter at han fredag knivstakk Amess som møtte velgerne sine i en kirke i den lille byen Leigh-on-Sea.

Politiet har fastslått at drapet var en terrorhandling, og de undersøker om motivet kan være knyttet til islamistrisk ekstremisme. Det er politiets antiterrorenhet som leder etterforskningen.

334 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 334 koronasmittede i Norge. Det er 113 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 409 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 435, så trenden er synkende.

Streik i film- og TV-bransjen i USA avverget

En streik blant 60.000 filmarbeidere som ville ha lammet filmproduksjon i Hollywood og hele USA, er avverget i siste liten.

Etter flere dager med forhandlinger kom filmarbeidernes fagforbund IATSE fram til enighet om en avtale med studioer og underholdningsselskaper (AMPTP) før fristen løp ut mandag.

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men kilder opplyser til Vanity at det blant annet er enighet om ti timers opphold mellom skift og en lønnsøkning på 3 prosent.