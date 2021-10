Halse tar over etter at Frode Jacobsen går inn på Stortinget som fast møtende vara for statsminister Jonas Gahr Støre etter seks år som gruppeleder og leder av finansutvalget i bystyret, skriver Dagsavisen.

– Å sørge for at alle hjulene i maskineriet fungerer slik at vi når de målene vi setter oss, at det ikke bare blir preik, det er noe jeg har lyst til å være med på, sier Halse.

Han får med det ansvaret for at byrådet får flertall for sine saker i bystyret, forhandle fram budsjetter og for å snekre sammen kompromisser med de andre partiene, skriver avisen.