– Jeg er stolt og takknemlig over tilliten landsmøtet har gitt meg. Nå gleder jeg meg til å brette opp ermene og jobbe beinhardt for å kjempe for de stemmeløse og de som har aller minst. Vi skal markere oss som et sterkt, kristendemokratisk sentrumsparti, sier Bjuland i en pressemelding.

Bjuland har tidligere uttalt at han ønsker at moderpartiet skal ta en tøffere linje, også mot Høyre og Venstre. KrF kan også danne flertall med Ap og Sp, har han sagt.

Han har erfaring som fylkesleder i Aust-Agder KrFU, samt som kommunikasjonsrådgiver i KrF.

Bjuland erstatter Edel-Marie Haukland, som gir seg etter to perioder. Joel Ystebø er samtidig valgt inn som politisk nestleder i KrFU.