I et intervju med VG forteller NRK-programlederen Ingerid Stenvold (44) hvordan hun opplevde en midlertidig lammelse i halve ansiktet. Det hele skjedde under et større bokprosjekt om skidronningen Marit Bjørgen.

– Det tok bare noen timer fra jeg våknet opp om morgenen og kjente en prikking i ansiktet som om jeg hadde vært hos tannlegen, til jeg var temmelig skeiv. Etter et par dager var halve ansiktet helt «dødt».

Slik beskriver Stenvold opplevelsen til VG.

Programlederen ble imidlertid raskt frisk og opplyser at alvorlige tilstander som slag og borreliose ble utelukket av medisinsk personell. Ifølge hun selv skal det ikke være snakk om et uvanlig fenomen.

– Det rammer rundt 15.000 nordmenn hvert år og i de fleste tilfellene er årsaken ukjent. 75 prosent av de som får det blir friske igjen i løpet av seks måneder, sier Stenvold i VG-intervjuet.

«Vinnerhjerte – historien om Marit Bjørgen», boka som Stenvold jobbet med da lammelsen inntraff, kom ut mandag denne uken.