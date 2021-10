Bussjåfør fikk sparken etter koronakarantene – vant rettssak mot Unibuss

Bussjåføren mente at oppsigelsen var ugyldig og gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver. Nå har rettens flertall landet på at oppsigelsen var ugyldig, skriver Aftenposten.

Etter en tur til hjemlandet landet bussjåføren på Gardermoen 12. januar i år. Der fikk han beskjed om å gå i koronakarantene i ti dager. På grunn av karantenen var det derfor ikke mulig for ham å gå på jobb som avtalt.

Da sjåføren returnerte til jobb etter karantene, ble han innkalt til drøftelsesmøte og ble deretter oppsagt.

. Unibuss mente at sjåføren bevisst satte seg i en situasjon som gjorde at han ikke kunne komme tilbake til jobb, mens sjåførens advokat mente at oppsigelse var en overreaksjon.

Rettens flertall har lagt vekt på at innreiserestriksjonene endret seg underveis i pandemien, og at bussjåfører i en periode ikke var omfattet av reglene om innreisekarantene.

Selv om retten mener at sjåføren selv har ansvaret for å holde seg orientert om reglene, er han tilkjent 10.000 kroner i erstatning. I tillegg må Unibuss betale 136.000 kroner for å dekke motpartens advokatutgifter.

Busselskapet har ennå ikke tatt stilling til ankespørsmålet, skriver avisen.

Rettssaken skal ifølge Unibuss være den første i sitt slag som omhandler Ikke godkjent fravær fra arbeid på grunn av innreisekarantene.