Politiet fikk beskjed om brannen i en enebolig nord for Åkrestrømmen klokken 22.41 fredag kveld. Seks personer ble evakuert fra to nabohus til en skole i nærheten.

En kvinne i 50-årene som bor i huset som brant, var lørdag fremdeles ikke gjort rede for og ble på formiddagen etterlyst av politiet i Innlandet. Det ble også søkt etter kvinnen med hund i nærområdet. Politiet har ikke fått kontakt med henne, men vet ikke om det skyldes at vedkommende er bortreist.

– Politiet er interessert i tips dersom noen har gjort observasjoner av kvinnen, sier operasjonsleder Arne Norevik til Østlendingen.

Brannen ble slokket i løpet av natten, men lørdag formiddag hadde brannvesenet ennå ikke fått mulighet til å ta seg inn i boligen.

– Vi har ikke vært inne i huset ennå fordi konstruksjonen står i fare for å falle ned, så vi avventer til det er trygt å gå inn. I mellomtiden søker vi utendørs for å se om vi finner den personen som ikke er gjort rede for, sa operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt til NTB ved 9.30-tiden.

Tidligere denne uken omkom en eldre kvinne i en brann i samme kommune, men politiet understreker at de ikke ser noen sammenheng mellom brannene.