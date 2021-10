Støre la ned blomster i Kongsberg

Sammen med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la Støre ned blomster i Magasinparken i Kongsberg fredag ettermiddag.

Flere hundre mennesker hadde møtt fram til en stille markering på stedet der befolkningen i byen har samlet siden de dramatiske hendelsene onsdag kveld.

– Vi kjenner Kongsberg som en trygg by, og Kongsberg er en trygg by. Men det ufattelig kan skje, sa Støre, som på vegne av regjeringen takket byen og befolkning for måten de har vist å ta vare på hverandre etter drapene og drapsforsøkene.

– Vi vil minne dem som meningsløst mistet livet og sende varme tanker til de etterlatte og dem som er berørt, sa Støre.