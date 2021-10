De siste tre årene har Aaby West jobbet som rådgiver for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel. 1. januar pakker hun kofferten og flytter tilbake til Oslo og inn på Arbeiderpartiets partikontor på Youngstorget.

Der tar hun over for nåværende assisterende partisekretær Kristine Kallset, som blir stabssjef ved Statsministerens kontor (SMK).

Partisekretær Kjersti Stenseng er fornøyd med signeringen.

– Jeg har lenge ønsket meg Mari tilbake til Norge og Arbeiderpartiet. Nå som partiet går inn i regjering, har vi et stort arbeid foran oss med å bygge organisasjon i posisjon. Mari blir et sterkt tilskudd både for det organisatoriske og det politiske arbeidet, sier Stenseng i en pressemelding.

West har også tidligere jobbet ved partikontoret, og hun har lang erfaring fra arbeiderbevegelsen, Arbeiderpartiet og AUF. Hun var også sentral i gjenoppbyggingen av Utøya etter 22. juli.