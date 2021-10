Kunnskapsminister Brenna håper Kongsberg-drapene ikke splitter samfunnet

Hun tror voldshendelsen på Kongsberg satte en støkk i alle.

– De som mistet noen, de som er berørt, de som lever i et lokalsamfunn som sikkert er preget av frykt. Jeg håper at vi ikke skuler på hverandre, men at vi står sammen som samfunn og ikke blir mer splittet, sa hun.

Brenna har flere ganger gjennom tiltredelsesdagen blitt trukket fram og hyllet av statsminister Jonas Gahr Støre. Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre overlevde Utøya-angrepet i 2011.

– Måten vi snakker om store hendelser som terror og 22. juli på er relevant for skoleverket, sa Brenna da hun fikk overlevert nøkkelkortet til kontoret i Kunnskapsdepartementet fra Venstres Guri Melbye.

Sist Arbeiderpartiet satt i regjering var det SV som hadde kunnskapsministeren. Det er dermed lenge siden Ap har hatt denne posten. Brenna sa at hun derfor tar fatt på arbeidsoppgavene med ekstra ydmykhet.