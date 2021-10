Støre takket Solberg: – Du har satt Norges interesser først

– Jeg legger politikken til side og vil bruke denne anledningen til å takke deg, sa Støre til Solberg etter å ha mottatt nøkkelkortet til Statsministerens kontor.

Med seg hadde Støre en blomsterbukett og en kopi av boken «Landet mot nord» av Mona Ringvej.

– Du har vært statsminister i åtte år, og uansett om man tilhører den siden eller den siden, har folk følt og sett en statsminister som har gått på hver dag for det hun tror på, og satt Norges interesser først, sa Støre.

– Uenighetene våre tar vi i diskusjonene senere. Det har vært trygt for nordmenn i alle aldre å vite at statsministeren alltid står på for landet, sa Støre.

Han berømmet også Solberg for innsatsen internasjonalt.

– Jeg vil ønske deg lykke til videre, jeg vet at det blir tøffe tak her, sa Ap-lederen.