Ordføreren: Tragedien vil prege Kongsberg lenge

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (Sp) sier at lokalsamfunnet er preget av tragedien som rammet Kongsberg onsdag. Torsdag er det mye møtevirksomhet for å håndtere situasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: NTB