Kongsberg-ordfører: Det som ingen trodde kunne skje, har skjedd

I en oppdatering på kommunens nettsider opplyses det at de setter kriseledelse fra klokken 9, og at Kongsberg kirke er åpen for alle fra samme tidspunkt.

– Det som ingen trodde kunne skje, har skjedd. En grusom voldshendelse har rammet byen vår. Så langt kan vi konstatere at fem personer er bekreftet døde og ytterligere to er skadd, skriver Sand og rådmann Wenche Grinderud i meldingen.

– Vår dypeste medfølelse og varme tanker går til dem som er sterkest berørt. Hele Kongsberg-samfunnet preges av dette. Nå står vi sammen og tar vare på hverandre, skriver de.

Til VG sier ordføreren at både Kongsberg og nabokommunene er berørt av det som har skjedd.

– Det skaker jo opp hele lokalsamfunnet og nabokommunene. Jeg vil tro det er mange som kjenner de som er direkte berørt. Dette vil prege samfunnet i lang, lang tid fremover, sier ordføreren.

Rektor: – Det er mange som er preget

Alt av faglig opplegg settes torsdag på vent på ungdomsskolen som ligger nærmest den tragiske hendelsen på Kongsberg onsdag.

– Vi skal møte elevene på en god måte. Det er noen som er mer involvert enn andre, og de må vi ta spesielt vare på. Vi skal være til stede og vise omsorg for elevene, sier rektor Baard Olsen ved Vestsiden ungdomsskole til Laagendalsposten.

Han sier at alt av faglig opplegg blir satt på vent, og at fokuset nå er å samtale og å ta vare på elevene.

– Det er mange som er preget her i dag, sier rektoren.

Også ved byens barneskoler planlegges det samtaler om den tragiske hendelsen, skriver avisen.

Kirke åpner dørene

Kongsberg kirke vil torsdag holde åpen for alle berørte etter drapene på Kongsberg onsdag.

– Kirken vil være åpen fra klokken 9 for alle som trenger noen å prate med, være sammen med, tenne et lys eller bare være stille.

Det opplyser sogneprest Reidar Aasbø på Kongsberg til NTB.

– Det skjer et stikk i hjertet

En av dem som tente et lys ved kirken torsdag formiddag, var Linda Helena Gustavsson (44). Hun har bodd i kommunen siden 2001.

Linda-Helena Gustafsson satte torsdag ned lys ved Kongsberg kirke, dagen etter at en mann drepte fem personer i byen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det skjer et stikk i hjertet når det skjer noe slikt i den byen man bor i. Det er en rolig by ellers, så det blir et ekstra sjokk når det skjer noe sånt, sier Gustavsson til NTB.

På kommunens sider på Facebook opplyses det at kirkens dører er åpne for alle som måtte trenge trøst, stillhet, samtale eller samvær i etterkant av de grusomme hendelsene som har funnet sted på Kongsberg.

– Hele Kongsberg-samfunnet preges av dette. Nå står vi sammen og tar vare på hverandre, skriver kommunen på sine nettsider.