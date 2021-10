– Dette er en arbeidsulykke, men jeg kan ikke gå i detalj rundt omstendighetene per nå. Personen har hatt et uhell under vann. Alle nødetatene rykket ut, og i tillegg noen sivile båter, sier redningsleder Steinar Vatne ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Bergens Tidende.

Hendelsen skjedde i 14.30-tiden i Fensfjorden i Alver kommune i Vestland. Nødetatene kom fram i 15-tiden, og det var mange ressurser på stedet.

Personen som ble hentet opp, er fløyet til Haukeland universitetssjukehus.

En annen dykker som bisto i redningsaksjonen, ble sendt med helikopteret til Haukeland sammen med den skadde personen, skriver Bergensavisen.

Tilstanden til de involverte er ukjent.