– Det er nordvesten som vil prege været over hele landet. I Nord-Norge begynner det å bli ordentlig kaldt også ned i lavlandet. Her blir det bygevær, og snøen vil krype nedover mot lavlandet, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Primstaven plasserer første vinterdag til torsdag og må snus. I år følger været opp merkedagen. De første farevarslene er allerede sendt ut på utsatte fjelloverganger. Selv om det ikke er helt vinter i lavlandet, er vi ikke langt unna nå.

Vinterdekk

Over hele landet skal du ikke så veldig opp i høyden før bilister risikerer å kjøre på snødekte veier. I Sør-Norge vil snøgrensa i helga ligge rundt 600 meter over havet. I Nord-Norge går den atskillig lavere.

– Det kan bli snø helt ned mot 300 meter over havet. Det betyr at bilister kan møte vinterføre selv om de ikke skal passere fjelloverganger, sier Pernille Borander.

Det blir mye likt vær over hele landet i helga. I Nordland og Troms er det den typiske nordvesten som melder seg med sammenhengende nedbør gjennom det meste av helgen. Finnmarksvidda vil skifte farge til hvit. Det blir ingen voldsomme vindstyrker i nord, men på kysten kan man forvente opp til kuling i kastene fram til søndag, da det begynner å roe seg litt.

Kong vinter blåser også kaldt mot Sør-Norge i helga, men ikke med samme styrke og intensitet som i nord. Snøgrensa går høyere, og intensiteten blir lavere enn i nord.

– Men også her skal man være føre var hvis man skal over fjelloverganger. Det gjelder særlig indre og høyere strøk av Møre og Romsdal. Her skal det også letne litt slik at det skal være mulig å få med seg et solgløtt søndag. Fra Stad og sørover skal det bli lettere fra lørdag kveld, sier Pernille Borander.

Kaldt

Gleden over litt lettere vær mot slutten av helga blir ikke langvarig. Ut i neste uke står lavtrykkene i kø.

For dme som bor på Østlandet, er nordausten en gunstig vindretning. Det største trykket kommer ved inngangen til helga. Her ser det ut til å gå mot en tørr helg før det skyer litt til søndag.

Sørlandet vil få litt mer byger, spesielt i de vestre delene av Agder.

– Hele landet holder seg på den kjølige siden temperaturmessig. Det er bare kanskje så vidt at Østlandet og Sørlandet som kan bikke 10 varmegrader. Ellers går temperaturen ned jo lenger nord du kommer, sier meteorologen.