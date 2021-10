Ap og Sp enige om oppløsning av Troms og Finnmark – åpner for oppløsning av Viken

I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det, står det i Hurdalplattformen.

Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

De to regjeringspartiene er også enige om å endre kommunenes og fylkenes inntektssystem, blant annet for å fjerne elementer som gjør det mindre gunstig for kommuner å droppe sammenslåing.

– Det lokale demokratiet må utvikles gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil vurdere å overføre statsforvalternes oppgaver som ikke omhandler tilsyn, kontroll eller klage, til fylkeskommunene. Jordvern skal være unntatt, skriver partiene.