– Det er spørsmålene som handler om Forskjells-Norge. Hva ligger der som kan bidra til å få ulikheten i makt og rikdom ned i Norge. Og klima- og miljøpolitikken – i hvor stor grad har regjeringen en plan for å få utslippene ned, sier han i Politisk kvarter onsdag morgen.

Ap og Sp må ha støtte fra SV for å få gjennom sitt budsjett.

Lysbakken forteller at SV allerede har fått en sniktitt på plattformen gjennom sonderingene på Hurdal, som han mener la noen grunnstrukturer for den nye regjeringen, men som var for dårlig for SV på disse områdene.

Han sier at han tror at det kommer en plattform både med en god del ting som SV er enig i, og trekker fram Høgskolen på Nesna og tiltak på industripolitikk, arbeidsliv- og distriktspolitikk.

– Men det vil også være andre områder hvor vi vet det vil være uenigheter – ikke minst når det gjelder hvor kraftfull forandring vi skal få når det gjelder klimapolitikken og ulikheten, sier Lysbakken.