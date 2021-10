Støre-regjeringen vil gjenopprette fullverdig høgskole på Nesna

Det skriver Aftenposten , som har fått utlevert det aktuelle avsnittet fra Hurdal-plattformen.

Høyskoletilbudet på Nesna, som har 1.800 innbyggere, ble nedlagt av styret i Nord universitet i 2019. Det har vært en viktig sak for Senterpartiet i valgkampen og i regjeringsforhandlingene.

– Sp og Ap sammen er krystallklare på at vi skal gjenopprette og ha en høyere utdanningsinstitusjon på Nesna. Vi skal ha gode utdanningstilbud i hele landet. Dette skal bli et fellesprosjekt for regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Begrunnelsen for nedleggelsen var at skolen i Nord universitets øyne ikke var attraktiv nok. Studietilbudet var primært samlingsbasert, med 430 studenter. Kun 21 var til stede på campus til vanlig, resten deltok kun på samlinger noen få uker i året. Det var små fagmiljøer blant de ansatte.

– Vi sier at vi skal reetablere en fullverdig utdanningsinstitusjon. Den skal ikke bare et være et studiesenter med noen kurs. Den skal være fullverdig. Målet er at Nesna skal bli et senter for desentralisert og distriktsrettet forskning, sier Vedum.

Prosessen med gjenoppretting skal begynne allerede vinteren 2022.