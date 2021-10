Det skriver Medier24.

Dermed er lagmannsrettens dom der søksmålet blir avvist, rettskraftig.

– På vegne av mine klienter og på vegne av pressefriheten er det gledelig at lagmannsrettens dom blir stående. Den anerkjenner pressens rolle som formidler av viktige historier med virkelige mennesker, som kan belyse vanskelige temaer som samfunnets og rettssystemets håndtering av seksuelle overgrep mot barn, så lenge pressen gjør grundig arbeid og gir en balansert fremstilling som også ivaretar hensynet til den anklagede, opplyser advokat Jon Wessel Aas.

Han representerer Dagbladet, ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord og journalist Jorun Gaarder.

Bakgrunnen for at mannen gikk til søksmål er en sak der en kvinnelig kilde sto fram i avisa. Hun anklaget mannen for å ha begått et overgrep mot henne da hun var barn. Mannen ble anonymisert, men selv mente han det ikke holdt.

Wessel-Aas legger til at det også er svært viktig at kvinnen blir frifunnet.

– Det er også av avgjørende betydning for pressen at kilder som i god tro står fram med sine historier via profesjonelle redaksjoner, ikke selv risikerer domfellelse.

Mannen ble representert av advokat Per Danielsen. Han sier hans klient vil vurdere å anke dommen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Jeg synes det er veldig leit, fordi det betyr at personvernet ikke betraktes som like viktig som ytringsfriheten i Norge av Høyesterett.