Aksjonen var et samarbeid mellom politiet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet og pågikk fra klokka 7 til 16 tirsdag.

– Resultat ble over 20 anmeldelser på blant annet feil maks/minstemål på hummer og mangelfull merking av tegner, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Startskuddet for årets hummerfiske gikk for halvannen uke siden. Over 1.300 personer er påmeldt bare fra Vestfold, men politiet som deltok i tirsdagens aksjon med politibåt, fikk erfare at ikke alle hadde satt seg inn i reglene, skriver Tønsbergs Blad.

Hummerfisket varer fram til og med 31. november.