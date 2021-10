Den nye regjeringserklæringen skal hete Hurdalsplattformen

Den politiske plattformen legges fram onsdag og vil bli oppkalt etter kommunen der de to partilederne Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har forhandlet.

Også Hurdalssjøenerklæringen og Hurdalserklæringen har vært foreslått, men til slutt falt partiene ned på Hurdalsplattformen som navn, får NTB opplyst.

– Så godt å høre, sier en smørblid ordfører Paul Johan Moltzau (Sp) i Hurdal til NTB.

Det formelle navnet vil riktignok bli annerledes – den såkalte Granavolden-plattformen som Erna Solbergs har regjert på grunnlag av, heter for eksempel «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti», og den nye plattformen vil få en lignende langversjon av navnet på tittelbladet.

Men i pressemeldinger og lignende er det Hurdalsplattformen som vil bli brukt som navn, etter det NTB blir fortalt.

– Det måtte jo bli sånn. Så synes jeg det er utrolig gøy at det kommer opp i dagens lys, som vi har håpet og trodd her oppe, sier Moltzau.

Språkrådet på banen

Språkrådet har vært på banen for å unngå at landets påtroppende regjering snubler i skrivemåten.

– Vi har gitt råd om hva som er korrekt skrivemåte hvis en bruker forleddet Hurdal, sier seksjonssjef Daniel Ims.

Han forteller at Språkrådet også har gitt råd om andre alternativer, som for eksempel Hurdalssjøen. Det er navnet på innsjøen som ligger ved hotellet der partiene har forhandlet seg imellom. I dette tilfellet rådet Språkrådet til å huske to s-er og kutte bestemt form, opplyser han.

Ordføreren har engasjert seg

Moltzau har selv ivret for at erklæringen må oppkalles etter kommunen.

– Det er viktig fordi navnet på en slik regjeringsplattform er noe som ofte biter seg fast i folks bevissthet. Jeg har tro på at et navn som Hurdal-erklæringen er bra for Hurdal, sa han til VG tidligere i uka.

Til NTB sier ordføreren at han gleder seg til onsdagen, og legger til:

– Det er ingen tvil om at vi i bygda føler et ekstra eierskap til dette nå. Vi håper det blir god markedsføring for oss.