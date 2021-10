– Oslo politidistrikt har siktet ytterligere en person i saken der en 22 år gammel mann ble skutt i parkeringshuset ved Oslo Konserthus. Politiet er kjent med at vedkommende har forlatt landet og har startet arbeidet med å etterlyse vedkommende internasjonalt, skriver Oslo politidistrikt i en oppdatering tirsdag ettermiddag.

Politiadvokat Christian Hatlo bekrefter overfor NTB at politiet har indikasjoner på hvor den siktede befinner seg.

Fra før sitter to personer i varetekt. En tredje person er løslatt, men har fortsatt status som siktet.

Det var lørdag morgen at en mann ble alvorlig skadd i en skyteepisode i Vika i Oslo. Politiet opplyste kort tid etter at hendelsen ble etterforsket som et drapsforsøk.

– Politiet begynner å få god kontroll over de sentrale personene knyttet til hendelsesforløpet og har per nå ikke planer om flere pågripelser, skriver politiet tirsdag.

Hatlo mener det ikke kan kalles et gjengoppgjør, men det kan være et oppgjør i et kriminelt miljø. Foreløpig har politiet kun avhørt én av de siktede.