Listhaug: – Høyre er ikke til å kjenne igjen

– Høyre er ikke lenger til å kjenne igjen, sier Listhaug i en kommentar til NTB.

Hun viser blant annet til de økte strømprisene og at regjeringen kutter elavgiften på 1,5 øre – noe som utgjør 225 kroner i året for en gjennomsnittsfamilie. Det er for puslete, mener Listhaug.

– Det meste vanlige folk er avhengig av, blir dyrere med dette budsjettet. Strømprisene har gått i taket. Vi burde heller fjerne elavgiften og kutte bilavgiftene fremfor at bilistene skal brukes som melkeku for å finansiere enorme økninger i bistands- og klimabudsjettene, sier hun.

Hun peker også på at vanlige grensehandelsvarer blir dyrere i en tid hvor mange arbeidsplasser er blitt flyttet hjem fra Sverige.

– Vi må slutte å sponse Sverige og heller sørge for å beholde arbeidsplassene i Norge. Siden koronapandemien stengte grensene har vi sett med all tydelighet hvor enorm grensehandelen er, og hvor mange arbeidsplasser som står på spill, sier hun.