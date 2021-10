Barnehus for samiske barn får budsjettmidler

– Dette er et viktig tiltak i kampen for å bekjempe vold i nære relasjoner, uttaler KrF og Venstre i en felles pressemelding.

KrFs Hadle Rasmus Bjuland, som møter for statsråd Olaug Bollestad på Stortinget fram til regjeringsskiftet, legger til at barnehusene skal sørge for tjenester som er kulturelt og språklig tilrettelagt for samiske barn.

Statens barnehus er et tiltak for å ivareta barns rettssikkerhet og koordinere hjelpen til barn som utsettes for overgrep, mishandling og vold.

Det er til sammen elleve barnehus i Norge, med tre underavdelinger i tillegg. I 2020 ble det gjennomført mer enn 5.000 tilrettelagte avhør ved landets barnehus.

Det nye barnehuset for samiske barn er en del av regjeringens nye handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Den inneholder for første gang en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn.

– For å sikre et likeverdig hjelpetilbud til den samiske befolkningen, er det behov for å innarbeide samisk språk- og kulturkompetanse i tjenestene, heter det i pressemeldingen.