Det dreier seg om 28 tilfeller etter bruk av Moderna-vaksinen Spikevax, mot 6 med Pfizer-vaksinen Comirnaty, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

I forrige uke kom FHI med en anbefaling om at menn under 30 år tar Pfizers coronavaksine. Samtidig stanset Sverige all Moderna-vaksinering av denne gruppa.

– Selv om bivirkningen er sjelden, ser vi at det er en høyere forekomst av myokarditt blant unge menn etter andre dose Spikevax, sier assisterende direktør Geir Bukholm ved FHI.