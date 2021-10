Sametingspresidenten om Fosen-dommen: – Dette er stort

– Dette er stort. Jeg fulgte voteringen på nett og er på vei til åpningen av Stortinget klokka 13. Det hadde jeg egentlig grudd meg til, for hadde de tapt, synes jeg det hadde vært tungt å feire demokratiet og rettsstaten. Nå synes jeg vi har alle grunner til å gjøre det, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) til Adresseavisen.

Høyesterett slo mandag fast at vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Ankesaken ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den.

– Dette er et varsku til framtidige konsesjoner, men også konsesjoner som allerede er gitt, og det er også et varsku til dem som investerer i vindkraft, om at samiske rettigheter ikke er ivaretatt godt nok i det norske konsesjonssystemet, sier Keskitalo.

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto mener det er et paradoks at vindkraftverkene på Fosen-halvøya allerede er utbygd.

– I dag feirer vi en stor seier for reindriften. Men dagens høyesterettsdom viser at vindkraftutbyggingen på Fosen aldri skulle ha skjedd. Derfor er det så trist at det er gjort uopprettelige skader på beiteområdene, sier han.

Dommen fra Høyesterett blir kalt historisk av direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad.

– Det er første gang samiske parter vinner en inngrepssak i Høyesterett på grunnlag av menneskerettighetene, sier hun til Rett24.