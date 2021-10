330 ekstra coronamillioner til utsatte kommuner

– Til sammen er over 2,8 milliarder kroner fordelt til kommunene fra den kommunale kompensasjonsordningen siden februar 2020, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at deler av reiselivsmarkedet fremdeles er preget av restriksjoner på innreise. Derfor har regjeringen valgt å tilføre enkelte utsatte regioner friske midler for å sikre at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom den siste fasen av pandemien.

– Nå øker aktiviteten i økonomien raskt, men enkelte bransjer trenger fortsatt hjelp for å passere den siste kneika, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).