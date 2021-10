Erna Solberg deltok i dag på den høytidelige åpningen av det 166. Storting, som markerer en av hennes aller siste dager som statsminister for denne gang. På spørsmål fra NTB om hva hun aller helst ønsker at hennes etterfølger vil bevare og følge opp, trekker Solberg fram nettopp den ferske fullføringsreformen.

– Fullføringsreformen er den viktigste langsiktige investeringen i at folk klarer seg i arbeidslivet. Vi har penger i statsbudsjettet for å følge det opp. Det er ekstremt viktig at dette blir fulgt opp også av andre regjeringer, for dette er den viktigste investeringen vi gjør i ungdoms framtid i Norge, sier Erna Solberg.

Fullføringsreformen for videregående skole ble den største endringen av videregående opplæring siden 1990-tallet da den ble vedtatt i juni i år.

Reformen går blant annet ut på utvidet rett til opplæring fram til studie- eller yrkeskompetanse, rett til læreplass eller likeverdig tilbud og mer fordypning, relevant opplæring og valgfrihet, ifølge regjeringen.