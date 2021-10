Mann fortsatt kritisk skadd etter fall fra fjerde etasje i bygård

Mannen ligger kritisk skadd på Ullevål sykehus, opplyser krimleder Yvonne Bjertnæs ved krimvakta i Oslo.

– Mannen er til behandling, og vi venter på en tilbakemelding om tilstanden fra sykehuset, sier hun til NTB like før klokka 14.

På grunn av sakens alvorlige utfall og politiets tilstedeværelse er saken rutinemessig meldt til Spesialenheten, forklarer hun.

Politiet fikk melding om et mulig innbrudd i bygningen, som blant annet huser en taxisentral, like etter klokka 8. Meldingen gikk ut på at en mann ble sett på taket av bygget i Trondheimsveien. Ifølge vitner kjente han på flere balkongdører og kom seg til slutt inn i bygget.

Forsøkte å få ham inn igjen

Det ble sendt en patrulje til stedet, og personen var da på vei ut av et vindu i fjerde etasje.

– Det ble sett en person gå inn et vindu og deretter ut igjen. Politipatruljen på stedet forsøker å få ham til å gå inn igjen, men det lar seg ikke gjøre, og han faller på bakken, sier Bjertnæs.

Hun kjenner ikke ytterligere detaljer i hendelsesforløpet, men sier politiet jobber med å avhøre vitner og kartlegge alle bevegelser. Det var flere vitner til stede som så den tragiske hendelsen, i tillegg til politiet.

Døgnbemannet taxisentral

Drosjelokalet tilhører Oslo Taxi, som har en døgnbemannet kundesenter i bygningen.

– Det var noen av våre ansatte i nærheten. De blir ivaretatt, sier selskapets daglige lede, Gunnar Frogner Dahl til VG.

– Dette er en tragisk hendelse. Det virker tilfeldig at det er hos oss det skjer, sier han, uten å gå noe nærmere inn på hendelsesforløpet.