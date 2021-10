Skomangel i Forsvaret etter coronapandemien

– Situasjonen er oppstått som en følge av covid-pandemien og de problemer denne har medført i forsyningskjeden, sier talsperson Vegard Finberg i Forsvaret til Forsvarets Forum.

Det er snakk om mangel på feltstøvler av typen M/77, som lages av råvarer fra Sør-Amerika og brukes som en del av standardutrustningen i det norske Forsvaret.

Dermed er Forsvaret tvunget til å tømme lageret til Heimevernet for å sørge for at nye rekrutter slipper å gå i sokkelesten i januar.

Normalt kommer støvlene i konteinere og med skip fra Baltikum. Neste planlagte leveranse er ikke før mars neste år.