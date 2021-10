Ulykken skjedde ved Tillerparken og både politi, ambulanse og legebil rykket ut, meldte Trøndelag politidistrikt i 20-tiden.

– Skadeomfanget er uvisst, men det er snakk om øyeskade, sier operasjonsleder Trond Volden til VG.

Han kunne opplyse at det fortsatt var flere ungdommer i parken, og at politiet var på stedet for å holde kontroll.

– Det er snakk om ungdommer helt ned i 13-årsalderen, sier han.