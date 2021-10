250 evakuert etter brann på Anker Hotel i Oslo

Rundt 250 personer ble evakuert da det begynte å brenne på et rom i Anker Hotel i Storgata i Oslo natt til lørdag. Brannen ble slukket etter 20 minutter.

Oslo brann- og redningsetat opplyste til NTB at det brant i et rom eller leilighet i andre etasje i bygningen. Brannen ble meldt klokken 1.28 natt til lørdag. 20 minutter senere meldte politiet at brannen var slukket og at ingen personer kom til skade.

Tre menn skadd i slagsmål i Oslo – to pågrepet

Tre menn ble skadd i et slagsmål i en leilighet i Heimdalsgata på Tøyen i Oslo fredag kveld. To av dem er sendt til Ullevål sykehus med stikk- og hodeskader. Den tredje mannen ble kjørt til legevakten, opplyser politiet, som fikk melding om saken klokken 22.05.

To menn er pågrepet i saken. Operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt sier alle de involverte er voksne menn. En mann er i 50-årene, de andre er i 30- og 40-årsalderen.

467 nye koronasmittede registrert siste døgn – 146 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 467 koronasmittede i Norge. Det er 17 færre enn samme dag i forrige uke. I Oslo ble det registrert 146 nye koronasmittede siste døgn. Det er ni færre enn samme dag forrige uke, men 16 flere enn torsdag.

Fredag var 105 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var åtte flere enn dagen før.

Ny handelssamtale mellom USA og Kina

USAs handelsrepresentant Katherine Tai snakkes med Kinas visestatsminister Liu He fredag kveld. Det var de andre samtalene mellom landenes fremste handelsrepresentanter etter at Joe Biden tok over som president. Forholdet surnet betraktelig under forgjenger Donald Trump.

– I samtalene anerkjente de viktigheten av handelsforbindelsene mellom landene, og påvirkningen de har på både USA og Kina men også den globale økonomien, heter det i en uttalelse fra amerikansk hold.

Oljerørledning utenfor California kan ha lekket olje i ett år

Rørledningen som lekket store mengder olje utenfor Huntington Beach i California kan ha lekket i et år, sa etterforskere natt til lørdag norsk tid.

Oljeutslippet skjedde i et område som er hjem for blant annet hvaler, delfiner og otere etter at lekkasjen ble oppdaget. Det ble først meldt at det var snakk om minst 572.000 liter olje, men kystvakta nedjusterte torsdag anslaget til mellom 95.000 og 500.000 liter.

Texas' strenge abortlov gjeninnføres

En føderal ankedomstol har avgjort at abortloven i Texas, som i praksis forbyr de fleste aborter, kan tre i kraft igjen. Det skjer dagen etter at klinikker i delstaten igjen begynte å ta imot pasienter for første gang siden tidlig i september.

Loven forbyr i praksis aborter etter uke seks. Det gjøres ikke unntak om graviditeten skyldes voldtekt eller incest. Den ble suspendert onsdag av en føderal domstol, men ankedomstolen godkjente raskt delstatens forespørsel om å tilsidesette kjennelsen i påvente av videre behandling.