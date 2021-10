Lege siktet for seksuelle overgrep mot flere mindreårige barn

Siktede ble pågrepet tidligere denne uka og ble fredag ettermiddag framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. En kjennelse fra tingretten vil foreligge i løpet av fredag, skriver Bergensavisen.

Av hensyn til etterforskningen gikk fengslingsmøtet for lukkede dører.

BA skriver at politiet ikke mistenker at siktede skal ha misbrukt sin stilling som lege for å begå seksuelle overgrep.

Politiadvokat og påtaleansvarlig Eli Valheim i Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken overfor BA.

– Det eneste jeg kan si, er at min klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen, sier siktedes forsvarer, advokat Bjarte Aarlie, til avisen.