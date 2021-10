I dommen skriver Sør-Rogaland tingrett at de mener Sido Sabri Rashid drepte de to for å gjenopprette ære. Forsvareren anførte at mannens bakgrunn, kultur og forestillinger om ære burde telle i formildende retning, men retten anså dette som skjerpende.

De påpeker også at Rashid endret forklaring i retten og trakk det som kunne anses som en delvis tilståelse.

Tingretten mener hvert av de to drapene isolert sett, ut ifra «motiv, overlegg og brutalitet», bør ligge i området fengsel i 18 år.

Mannen er også funnet skyldig i trusler og frihetsberøvelse av en annen mann som var til stede i leiligheten da drapene skjedde. De kan imidlertid ikke gi strengere dom enn 21 års fengsel.

– Lovens ramme for maksimal frihetsstraff er oppfylt alene med grunnlag i de to drapshandlingene, skriver tingretten.

Kom til Norge fra Syria

Både den tiltalte og de to drepte var kommet til Norge som syriske asylsøkere.

Mannen varslet selv politiet etter drapene natt til 24. juni i fjor og erkjente at han hadde knivstukket mannen, men var mindre tydelig på om han hadde drept ekskona.

I forkant av rettssaken snudde imidlertid mannen helt i et nytt avhør og hevdet at en annen, navngitt person hadde utført drapene og bedt ham ta på seg skylden. Tingretten skriver at det er opp til påtalemyndigheten å vurdere om de vil opprette egen straffesak mot tiltalte for falsk anklage.

I tråd med påstanden

Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Statsadvokat Folke Åmlid beskrev i sin prosedyre i rettssaken drapene som brutale og bestialske, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Han har opptrådt som en iskald drapsmann, og det er ingen anger å spore, sier Åmlid.

Mannen er også dømt til å betale 240.000 kroner i erstatning til de etterlatte etter en av de to drepte, samt i overkant av 100.000 kroner til en annen mann som var til stede i leiligheten da drapene skjedde.

Ikke tatt stilling til anke ennå

Statsadvokaten mener begge drapene var planlagte og ble gjennomført med forsett. Han sier de også var æresrelaterte.

– Det er så mange straffskjerpende momenter i denne saken. Hvert drap ville minst ført til 15 års fengsel, sier Åmlid.

Rashids forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier til TV 2 at han skal gjennomgå dommen grundig med sin klient i løpet av ettermiddagen.

– Så får vi se hva vi gjør deretter. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om dommen blir anket, sier han.