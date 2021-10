Støre hadde selv nominert den filippinske journalisten Maria Ressa til fredsprisen.

Men da årets fredsprisvinnere ble kunngjort klokka 11.00, satt Ap-lederen i dypt fortrolige regjeringsforhandlinger på Hurdalsjøen Hotell, uten tilgang til mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmidler. Av sikkerhetsgrunner legges nemlig mobiler og datamaskiner igjen på utsiden av møterommene på hotellene.

– Jeg visste at dette var klokka 11, men da satt vi og snakket om noe helt annet. Så jeg fikk en lapp inn. Og jeg ble veldig rørt da jeg så det, sier Støre til NTB.

To vinnere

Ressa var i 2012 med på å grunnlegge nettstedet Rappler, som hun fortsatt leder. Nettstedet har vært særlig kritisk i sin omtale av Filippinenes president Rodrigo Duterte, spesielt hans sterkt omdiskuterte krig mot narkotika.

Hun deler fredsprisen med russiske Dmitrij Muratov, sjefredaktør for den uavhengige avisa Novaja Gazeta.

Støre kaller det «riktig pris til rett tid».

– Muratov og Ressa er to individer med et ekstremt mot, som med fare for eget liv gjør sitt arbeid i journalistikkens tjeneste. De fortjener den anerkjennelsen som den prisen gir, sier han.

Støre forteller at han selv har vært i redaksjonslokalene til Novaja Gazeta.

– Det gjør også inntrykk å komme inn der og vite at du er i et rimelig fritt redaksjonslokale i et land hvor det settes så store ressurser inn på statlige medier som har klare politiske motiver, sier han.

Symbolkraft

I nominasjonen av Ressa skrev Støre at den filippinske journalisten er «et symbol og en representant for tusener av journalister verden over».

– Hva er hun et symbol på?

– Det er mot og tro på at det å drive avdekkende, undersøkende journalistikk har verdi. Og hun er faktisk så opptatt av det at hun er villig til å risikere så mye som hun gjør, sier Støre til NTB.

Han understreker at det fins mange modige mennesker som vi ikke kjenner navnet på, som også fortjener anerkjennelse. Men noen mennesker får en symbolkraft.

– Enkeltmennesker kan bære veldig store ideer, og det mener jeg at Maria Ressa gjør.