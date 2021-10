Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris

– Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

I år var det 329 nominerte til Nobels fredspris. Det er det tredje høyeste antall nominerte noensinne.

– Jeg er litt i sjokk. Det er virkelig emosjonelt. Men jeg er glad på vegne av teamet mitt og vil takke nobelkomiteen for å anerkjenne hva vi går igjennom, sier Ressa til TV 2.



Fakta om Maria Ressa og Dmitrij Muratov * Maria Ressa er en filippinsk-amerikansk gravejournalist som driver nyhetstjenesten Rappler. * Hun har jobbet for ytringsfrihet og er en uttalt kritiker av Filippinenes president Rodrigo Duterte. * Hun har blitt arrestert en rekke ganger. * Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som nominerte henne til fredsprisen. * Dmitrij Muratov er en russisk journalist og er sjefredaktør for den russiske avisen Novaja Gazeta. * Novaja Gazeta har blitt kalt den eneste maktkritiske avisen som har nasjonal betydning i Russland. * Avisen skriver blant annet om statlig korrupsjon og menneskerettsbrudd.

– Det betyr at vi skal fortsette å gjøre det vi gjør, med ny energi. Det vi alltid har prøvd å gjøre, er å skape ansvarlig journalistikk. Det er blitt mye vanskeligere med inntoget av sosiale medier, som lar ledere utnytte deres algoritmer og bryte ned demokratiene fra innsiden, sier Ressa.

Ap-leder Jonas Gahr Støre nominerte Ressa til fredsprisen.

Dømt til fengsel

– Maria Ressa bruker ytringsfriheten til å avsløre maktmisbruk, voldsbruk og en autoritær utvikling i sitt hjemland Filippinene, skriver Nobelkomiteen.

Ressa var i 2012 med på å grunnlegge nettstedet Rappler, som hun fortsatt leder. Nettstedet har vært særlig kritisk i sin omtale av Filippinenes president Rodrigo Duterte, spesielt hans sterkt omdiskuterte krig mot narkotika.

– Som undersøkende journalist og Rappler-sjef har Ressa markert seg som en uredd forsvarer av ytringsfriheten. Rappler har rettet kritisk søkelys på Duterte-regimets omstridte drapskampanje mot narkotika.

– Tallet på drepte er så høyt at kampanjen har preg av krigføring mot eget folk. Ressa og Rappler har videre dokumentert hvordan sosiale medier brukes til å spre falske nyheter, trakassere meningsmotstandere og manipulere det offentlige ordskiftet.

Ressa ble i 2020 dømt til opptil seks måneders fengsel for for ærekrenkelser og flere andre forhold.

– Dommen er sterkt kritisert og sees på som et forsøk fra det filippinske regimet om å kneble pressefriheten, sier generalsekretær for Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Gratulasjon fra Kreml

Dmitrij Andrejevitsj Muratov har i en årrekke forsvart ytringsfriheten i Russland under stadig mer krevende forhold, ifølge komiteen. Han var i 1993 med på å grunnlegge den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

– Siden 1995 har han vært avisens sjefredaktør i til sammen 24 år. Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisen i dagens Russland, heter det.

– Ved sin faktabaserte journalistikk og faglige integritet har avisen blitt en viktig kilde til informasjon om lite omtalte og kritikkverdige sider ved det russiske samfunn.

– Siden oppstarten i 1993 har Novaja Gazeta publisert kritiske artikler om alt fra korrupsjon, politivold, urettmessige arrestasjoner, valgfusk og «trollfabrikker» til bruk av russiske militære styrker i og utenfor Russland.

Russiske myndigheter gratulerer Muratov med fredsprisen.

– Vi gratulerer ham. Han er kunnskapsrik og modig, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, til pressen.