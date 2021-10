Bil kjørte inn i steinras på E16 i Voss

Politiet melder at det er materielle skader i fronten på kjøretøyet. Det var fem personer i bilen.

– Alle fem personer i kjøretøyet er ute og våkne, skrev Vest politidistrikt på Twitter.

Hendelsen fant sted rundt klokka 10.30. Like etter meldte politiet at de var på stedet sammen med entreprenør, og at veien var stengt i tre kilometer i begge retninger.

Klokka 11.59 melder politiet at veien er åpnet for fri ferdsel. Geolog er varslet og vil sammen med Vegtrafikksentralen vurdere forholdene. På dette tidspunktet var politiet fremdeles på stedet.