Vinneren av Nobels fredspris kunngjøres

Klokken 11 kunngjør leder av Den Norske Nobelkomite, Berit Reiss-Andersen, på sedvanlig vis hvem som er årets mottaker av Nobels Fredpris for 2021. Flere journalistorganisasjoner og den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja er blant favorittene til å få årets pris.

Norges fotballherrer møter Tyrkia

Det norske herrelandslaget i fotball er på plass på Sükrü Saracoglu stadion i Istanbul for å prøve seg mot Tyrkias utvalgte. Norge er før kampen på 2.-plass i VM-kvalifiseringens gruppe G, på poenglikhet med tabelltopp Nederland, mens Tyrkia er to poeng bak. Etter flere skader blant landslagets store stjerner, blant dem Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth, er det stor usikkerhet rundt Norges mannskap.

Valg-lokalen i Tsjekkia åpner

Det holdes valg på ny nasjonalforsamling i Tsjekkia fredag og lørdag. Valget kan ende med at det tsjekkiske kommunistpartiet ryker ut av parlamentet 32 år etter at de ble kastet fra makta i fløyelsrevolusjonen. De har vært valgt inn helt siden krigen. Troverdigheten som et parti langt ute på venstresiden, er svekket etter en uheldig allianse med den skandaleombruste milliardæren Andrej Babis. Kommunistene er støtteparti for mindretallsregjeringen til statsminister Babis.