– Det er dette vi har gått og ventet på i alle disse årene, sier fetterens far til NRK.

I et brev til Arvid Sjødin, som er fetterens advokat, skriver politiinspektør Unni Byberg Malmin ifølge NRK at basert på etterforskningen som er gjennomført, har ikke fetteren på noe tidspunkt hatt status som mistenkt eller siktet i saken.

– Politiet bekrefter med dette at fetteren er ute av saken. Klarere enn dette kan det ikke sies, sier Sjødin.

Vil gjenåpne erstatningssaken

I brevet skriver Malmin følgende:

«I forbindelse med etterforskningen er det blant annet gjennomført nye DNA-undersøkelser ved GMI i Østerrike i perioden 2017–2019. De nye DNA-undersøkelsene gir ingen treff på fetteren»

Arvid Sjødin vil nå innen kort tid komme med en begjæring om at erstatningssaken gjenopptas, slik at fetteren en gang for alle blir fullstendig frikjent for drapet.

– Dette er det vi trenger for å gjenåpne saken, sier Sjødin om brevet.

Omdiskuterte avhørsmetoder

Fetteren ble først dømt og senere frikjent for drapet, men ble dømt til å betale erstatning til foreldrene.

Fetteren tilstod drapet i avhør med politiet, men trakk senere tilståelsen. Avhørsmetodene til politiet har senere vært gjenstand for ramsalt kritikk.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. Politiet pågrep onsdag 1. september i år en nå 50-årig mann i saken. Mannen er siktet for drapet på Tengs.

Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.