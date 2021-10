Forbudet mot engangsplast gjorde at plastskjeer ble erstattet av treskjeer. Det gjelder blant annet for Tines yoghurtbegre. Skjeene har blitt kritisert for begrenset funksjonalitet, og at de har vært pakket inn i plast.

I oktober kommer Tine med en ny bambusskje. Den skal være like lang som den kjente og kjære plastskjeen, og den inntar butikkene tidlig i november. Plasten rundt skjeen skal erstattes av papir.

– Vi håper at folk kan bli fornøyde igjen, seier Bjørn Malm, leder for bærekraft i Tine til NRK.