Dermed er det igjen trafikk på alle spor på stasjonen, meldte Bane Nor like over klokken 7.

I en periode var det kun to spor i bruk på Nationaltheatret stasjon etter at et godstog kjørte ned en kabel.

Bane Nor skriver at det vil bli noen følgeforsinkelser og innstillinger som følge av feilen som påvirker en rekke lokaltog og regiontogene mellom Oslo og Bergen og Oslo og Stavanger.