Skatteetaten klarer ikke å sende ut skattekort til utlendinger raskt nok

Mange utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge etter gjenåpningen, har ikke fått skattekort. Det betyr at de blir trukket 50 prosent i skatt, melder NRK.

Tillitsvalgt Erik Boberg Dibba i Skatteetaten sier at det lite ressurser i etaten, både på tvers i sentrene for arbeidslivskriminalitet og ellers.

– Det merker vi godt i førstelinjen ved at vi ikke har mulighet til å svare ut raskt nok, og da møter man på situasjoner der man ikke har mulighet til å få skattekort og dermed blir trukket 50 prosent, sier han.

Statssekretær Kristin Holm Jensen (H) i Finansdepartementet avviser at regjeringen har kuttet for mye i bevilgningene til Skatteetaten.

– Nei, vi mener at det ikke kan være begrunnelsen her. Kuttet i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er et ganske lite kutt på et stort budsjett, og vi mener det er viktig at også statlige virksomheter jobber med å effektivisere driften sin. Det gjør Skatteetaten på en god måte, sier hun.