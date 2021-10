KS bekymret for at rødgrønn reform vil gi for lite selvstyre til kommunene

. KS frykter det blir lite reell frihet til de ansatte når partiene samtidig vil tre flere nasjonale krav over kommunene, skriver Aftenposten.

Færre krav til rapportering og mer medbestemmelse for blant annet lærere og ansatte i barnehager og i helsesektoren har vært et viktig løfte i valgkampen for de to partiene som nå sitter i regjeringsforhandlinger.

Men KS – norske kommuners interesseorganisasjon – frykter at reformen vil krasjlande på grunn av statens mange krav til kommunene.

– En tillitsreform må gi kommunene økt selvstyre hvis det skal være noe poeng, sier KS-leder Bjørn Arild Gram til Aftenposten.

Årsaken til bekymringen er at både Ap og SV samt SV også har vedtatt programpunkter som KS mener innebærer mindre tillit til kommunene.

Gram mener det er friheten og handlingsrommet til de ansatte som må vike når plikter og rettigheter blir detaljert på stadig flere områder. For å gi mer frihet til de ansatte, må den statlige detaljstyringen ned.

Aps kommunalpolitiske talsperson Stein Erik Lauvås sier til avisen at både KS og kommunene skal tas med på råd om hvordan en tillitsreform skal utformes.

Sps kommunikasjonssjef Lars Vangen sier de ikke vil kommentere saken så lenge regjeringsforhandlingene pågår.