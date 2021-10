Hareide ber KrF kjempe for dagens abortlov

Den tidligere KrF-lederen mener partiets stemme kan bli svært viktig når den nye regjeringen utreder liberalisering av abortloven, skriver Vårt Land.

– Da tror jeg at det å beholde den loven som ligger der, bør være et utgangspunkt for KrF, sier Hareide.

Han understreker at han ikke ønsker å endre dagens abortlov, og tror veldig mange vil heie på KrF i kampen mot en utvidelse.

Hareide er også kontant på at partiet bør droppe Frp som samarbeidspartner.

– Nå har vi prøvd. Og resultatet er veldig behagelig. For nå sier selv Frp «aldri mer».

Hareide satt som partileder for Kristelig Folkeparti fra 2011 til 2019, men gikk av da partiet mot hans ønske gikk inn for deltakelse i Erna Solbergs regjering. Han har likevel sittet som samferdselsminister i den regjeringen siden januar 2020. Nå ønsker han å bli sjøfartsdirektør.