Ingen smittebølge etter gjenåpningshelgen

– Vi kan slå fast at gjenåpningshelgen ikke medførte noen tydelig smitteøkning, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Han legger til at det også er en nedgang i antallet som er innlagt på intensivavdelinger. Samtidig advarer han om at det er færre som tester seg og tror det er mørketall. Derfor tror Nakstad at coronasmitten vil vise seg i andre statistikker framover.

– De neste månedene er det nok først og fremst antallet innleggelser på sykehus og omfanget av smitteutbrudd på sykehjem og skoler som vil gi den beste pekepinnen på smittepresset i samfunnet.