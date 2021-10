En person alvorlig skadd i trikkeulykke

Storgata og trikkesporet var sperret i begge retninger etter ulykken.

– Storgata forblir sperret i begge retninger for trikken inntil videre. Fornærmede, som fremstår alvorlig skadd, behandles av ambulansen på stedet, tvitret Oslo-politiet kort tid etterpå.

Det er ikke kjent hvor alvorlige skadene er. Ifølge Aftenposten er den skadde brakt videre til sykehus.

En snau time etter ulykken opplyste politiet at trikken var flyttet, og at Storgata var åpnet for trafikk igjen.

– Vi har avhørt mange øyenvitner til hendelsen, samt sikret andre spor. Vi oppretter sak på forholdet, skriver politiet på Twitter.