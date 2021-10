Mann dømt til tre års fengsel for sovevoldtekt

Hendelsen skjedde første juledag i 2019 hjemme hos kvinnen i Asker. Hun hadde invitert den tiltalte og en annen mann hjem til seg, der de drakk alkohol.

Utpå kvelden ble kvinnen så full at hun gikk for å legge seg. Deretter gikk den tiltalte opp på soverommet der hun lå. Under rettssaken i Borgarting lagmannsrett torsdag i forrige uke forklarte kvinnen at hun våknet av at mannen forgrep seg på henne, men at hun ikke klarte å gjøre eller si noe.

Den tiltalte sa på sin side at han ikke husket noe fra natten, og han erkjente ikke straffskyld.

Borgarting lagmannsrett mente imidlertid at mannen var skyldig og dømte ham til tre år og tre måneders fengsel, samt til å betale 125.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen. Det er det samme som mannen ble dømt til i Asker og Bærum tingrett i januar i år.