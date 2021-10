Mange nordmenn flyttet til Svalbard under coronaen

1. juli i år var det registrert 2.936 bosatte på Svalbard, 2.548 i Longyearbyen og Ny-Ålesund, 378 i Barentsburg og 10 i Hornsund, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Aldri har det vært flere bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund, mens man må tilbake til 2011 for å finne færre innbyggere i Barentsburg.

Det er først og fremst norske statsborgere som står for økningen i folketallet. Av økningen på 131 innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund fra 1. juli 2020 til 1. juli 2021 var 115 av dem nordmenn.

Samtidig ble det ikke registrert noen fødsler der mor var registrert bosatt i Longyearbyen eller Ny-Ålesund i første halvår i år. Vanligvis er det mellom fem og ti fødsler per halvår, men SSB påpeker at det med så små tall kan være tilfeldig at det ikke har vært noen fødsler.