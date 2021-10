SSB vil prissette miljøødeleggelser

Skattedirektoratet er i gang med å utrede en ny avgift for landbasert vindkraft og har i den forbindelse bedt om innspill, skriver Klassekampen.

I sin høringsuttalelse skriver SSB at det de mener det er uheldig at direktoratet i forbindelse med valg av ny avgiftsmodell ikke har vurdert vindkraftutbyggingens negative innvirkning på miljøet.

«Prissetting av miljøødeleggelser er en viktig forutsetning for en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av naturressurser, og dermed også for valg av avgiftsmodell», skriver SSB i sitt innspill.

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken i SSB utdyper overfor avisa at det ikke bare gjelder miljøødeleggelser i forbindelse med vindkraft, og sier at de allerede er i gang med å skaffe seg en oversikt over nedbyggingen av naturen i Norge.

– I SSB ønsker vi å utvikle et arealregnskap for Norge. Det vil være en start på å få bedre oversikt over hvordan man bruker arealene i Norge, sier Nøstbakken.

Statistikkbyråer i andre land jobber også med det samme, og Klassekampen skriver at statistikk-kommisjonen i FN i mars vedtok en statistisk standard for å kartlegge økosystem og økosystemtjenester.