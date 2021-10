Skoleansatt i Bergen siktet for å ha forgrepet seg på flere mindreårige

– Jeg vil ikke gå inn på antall. Siktelsen gjelder flere fornærmede, og nå etterforsker vi om det kan være ytterligere fornærmede, sier politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt til VG.

Hun bekrefter at de fornærmede i saken er mindreårige.

Tidligere var det kjent at han var siktet for å ha forgrepet seg på én elev ved skolen.

Forrige torsdag fikk politiet melding om at en elev var utsatt for et mulig seksuelt overgrep av en ansatt ved skolen. Mannen ble lørdag varetektsfengsel, siktet blant annet for voldtekt mot en elev under 14 år ved skolen.

Mannen er også siktet for seksuell handling mot barn under 16 år, skriver VG.

– Det blir en viktig del av politiets arbeid å kartlegge hans roller, verv og stillinger. Utover det kan jeg ikke kommentere dette. Politiet er fortsatt i en tidlig fase i etterforskningen, sier Hauge Andersen til avisen.